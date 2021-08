Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, incentiva fiéis a se vacinarem contra Covid-19

Até esta sexta-feira (13), mais de 21 mil pessoas ainda não haviam tomado a 2ª dose da vacina da Coronavac, em Manaus, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O número é ainda maior se somado com os imunizantes Astrazeneca e Pfizer.

Manaus/AM - O Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, incentiva os fiéis a se vacinarem contra a Covid-19. Em nota, ele destaca a importância da imunização contra as variantes e afirma que é "um dever ético e moral de cada cidadão". Além disso, Dom Leonardo pediu para que sua mensagem seja lida em todas as missas da cidade.

