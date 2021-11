Aprovados no concurso do TCE-AM tomam são empossados em Manaus

Faltam agora apenas 21 aprovados tomarem posse. A expectativa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca realizadora do certame, é que todos sejam empossados até o fim do mês de novembro.

A cerimônia foi realizada na sala do presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, que deu as boas vindas aos novos integrantes do quadro de colaboradores do TCE-AM.

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) empossou nesta quarta-feira (3), mais quatros servidores aprovados no último consurso público da instituição.

