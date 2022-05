Aprovados em concurso da Semed começam a ser convocados

Manaus/AM - Os 400 aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed) em 2017 começam a ser convocados a partir desta sexta-feira (27). O grupo estava no cadastro reserva.

Para a efetivação da investidura ao cargo de Professor Nível Superior no período de 30/5 a 28/6/2022, os candidatos nomeados devem aguardar o contato da Comissão de Investidura via e-mail [email protected], com orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos, dos documentos.

O certame ofereceu 400 vagas e até o momento já nomeou 4.271 candidatos em 32 convocações. No ano de 2022 foram duas nomeações, totalizando 463 novos candidatos que faziam parte do cadastro reserva, explicou o chefe da Divisão de Pessoal, Thiago Correia.

Documentos

Para posse, os aprovados terão que apresentar os documentos, via on-line, como: diploma de graduação; histórico escolar; parecer da Junta Médico-Pericial do Município, atestando a aptidão para o exercício do cargo; uma foto 3 X 4 recente; certidão de nascimento se solteiro; certidão de casamento; carteira de identidade; CPF; título de eleitor; certidão de quitação eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE); PIS/PASEP; certificado militar; comprovante de residência com CEP; comprovante de conta corrente do Banco Bradesco; certidão de antecedentes criminais negativa, expedida pelo Departamento de Polícia Federal; certidão de antecedentes criminais negativa, expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM); certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos.

Outras informações ou dúvidas podem ser obtidas pelos telefones 9962-6282 / 98842-7891 ou pelo e-mail: [email protected]