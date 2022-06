Subida de casos de covid faz TCE-AM voltar a exigir uso de máscaras no prédio

Manaus/AM - Com a nova disparada de casos de covid-19 no Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), decidiu instituir novamente o uso obrigatório dentro das dependências do órgão.

A decisão do o presidente Érico Desterro, passa a valer a partir da próxima segunda-feira (27). O uso obrigatório também é estendido ao público externo que visitar as dependências do TCE-AM, como advogados, visitantes e prestadores de serviços.

“Precisamos nos proteger, não só da Covid, mas de outras doenças respiratórias que estão entre nós. É um momento de prevenção, para que consigamos seguir com nossas atividades de forma segura”, destacou Érico Desterro.

A decisão de retornar com o uso obrigatório de máscaras leva em consideração o crescimento de 39,5% nos diagnósticos de síndromes respiratórias apenas no mês de maio, em dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz neste mês de junho.

Com aumento significativo de casos também no Amazonas, a intenção é resguardar os servidores e o público externo e que as atividades sejam mantidas com segurança.