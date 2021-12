Após se despedir da esposa grávida, homem desaparece a caminho de banco em Manaus

“Ele saiu de casa para resolver um problemas na Caixa do e-mail dele que estava errado e ele saiu de casa por volta das 5h. De lá ele ia para o trabalho dele, que tinham trocado ele de emprego e ele ia atrás desse outro emprego, mas até onde nós sabemos, ele não apareceu no trabalho também”, relata Regina.

Manaus/AM - Ricardo de Souza Oliveira, 27, está desaparecido desde a última segunda-feira (6), quando saiu de casa na rua Beija-Flor, no bairro Cidade de Deus, para ir à uma agência bancária no Centro.

