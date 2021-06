Após perder familiares, enfermeira se dedica à vacinação da Covid em Manaus

A esperança da vacinação tão aguardada para novos grupos foi renovada neste sábado (12/06), para a enfermeira Edimilda Correa dos Santos, gestora da Unidade Básica de Saúde (UBS) Josephina de Melo. Após perder o esposo e, mais recentemente, um primo para a Covid-19, agora ela atua para garantir que a população seja imunizada e aprova a mobilização do Governo do Estado na campanha “Vacina Amazonas”.

