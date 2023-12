Após mais de 20 dias encalhado, navio carregado de combustível chega a Manaus

De acordo com a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, o Minerva Rita foi autorizado a navegar no sentido Manaus, onde a carga foi descarregada.

Com a retirada do leito do rio Amazonas, a avaria no casco da embarcação deixou de ser uma ameaça para contaminar o rio devido a carga de nafta (subproduto do petróleo) e de gasolina a bordo.

Manaus/AM – O navio petroleiro Minerva Rita, que permaneceu encalhado por 23 dias no rio Amazonas, próximo ao município de Itacoatiara, atracou no Terminal da Refinaria de Manaus na quarta-feira (27). A informação foi confirmada pelo Ibama, nesta sexta-feira (29).

