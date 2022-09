Após dois anos, Grito dos Excluídos volta às ruas e reúne multidão em Manaus

A caminhada do Grito dos Excluídos e Excluídas seguiu por cinco quilômetros pela Avenida Brasil e no percurso, gritos pelas reinvindicações eram dados pelos participantes.

Em alusão aos 200 anos de independência do Brasil, o manifesto veio este ano com o seguinte questionamento “Brasil, 200 anos de independência, para quem?”.

Manaus/AM - Com faixas e cartazes registrando os gritos pelos direitos, repúdios, socorros e outras necessidades enfrentadas pelo Brasil, uma multidão voltou as ruas de Manaus, nesta segunda-feira (5), na 28ª edição do Grito dos Excluídos, que tem como tema “Vida em primeiro lugar”, realizado pela Arquidiocese de Manaus.

