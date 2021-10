Aplicação da 2ª dose de vacina em adolescentes começa hoje em Manaus

Manaus/AM - Os adolescentes de 12 a 17 anos, que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, desde 13 de agosto, poderão receber a segunda dose do imunizante neste sábado (09). A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha em Manaus, é que mais de 71 mil jovens já estejam aptos a concluir o esquema vacinal. A estimativa total de usuários para esse dia é de 102.431 pessoas, incluindo os jovens.

Para atender a essa demanda e aos que ainda vão receber a primeira e segunda doses, além da dose de reforço para pessoas a partir dos 60 anos e trabalhadores de saúde, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos seis meses, e imunossuprimidos, que concluíram o esquema vacinal há mais de 28 dias, foram preparados 40 pontos de vacinação que funcionarão até às 16h, em toda a cidade. Serão oito pontos estratégicos funcionando das 9h às 16h, e 31 unidades de saúde da Semsa, entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs), policlínicas e clínicas da família, que vão atender das 8h às 16h.

O Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, no Dom Pedro I, zona Oeste, não estará funcionando porque entrará em manutenção e depois, por conta do jogo entre Brasil e Uruguai, não poderá ser utilizado porque o entorno da Arena da Amazônia fica fechado dias antes e depois da partida, por questão de segurança, só devendo voltar a funcionar no dia 18. O Clube do Trabalhador do Sesi-AM, no Aleixo, zona Leste, também não funcionará porque terá evento.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, orienta que os pais ou responsáveis consultem o Imuniza Manaus (http://imuniza.manaus.am.gov.br) para conferir o agendamento e levem os jovens para receber a segunda dose. “É fundamental que os adolescentes que já estejam no intervalo compareçam aos nossos postos para concluir o esquema vacinal. Estamos avançando na vacinação contra a Covid-19 e quanto mais pessoas tiverem tomado as duas doses, ou a dose única, mais nossa população como um todo estará protegida”, alerta.

A lista com os endereços dos 40 pontos de vacinação pode ser consultada no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Documentos

Para receber a primeira dose, no caso dos adolescentes de 12 a 17 anos, é necessário um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Além disso, os jovens devem estar acompanhados por um responsável – pai, mãe ou uma pessoa maior de 18 anos que deverá assinar uma declaração no verso da cópia do comprovante de residência, que também precisa ser apresentado.

Para quem tem 18 anos ou mais, o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, além dos documentos, o cartão de vacinação com o registro da primeira dose ou a comprovação pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular. Os adolescentes deverão estar acompanhados dos pais ou um responsável maior de 18 anos.

Os imunossuprimidos que já podem receber a dose adicional, deverão apresentar no ponto de vacinação uma identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e laudo, exame ou receita – original e cópia, que ficará retida para controle. A relação dos documentos específicos está disponível nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais.

Para as pessoas a partir dos 60 tomarem a dose de reforço, é solicitado o documento de identificação original, com foto, o CPF e a comprovação das duas doses, que pode ser feita com a carteira de vacinação ou com o ConecteSus. Os trabalhadores de saúde precisarão apresentar, ainda, a carteira de trabalho ou contracheque que comprove vínculo com o estabelecimento de saúde.

Números

O total de adolescentes que já receberam a primeira dose é de 179.348. Até as 12h desta sexta-feira, 8, já haviam sido aplicadas 2.573.552 doses, entre primeira, segunda e dose de reforço.

O total de primeiras doses era de 1.561.217; o de segundas doses, 972.716; o de doses de reforço, 14.422; e 25.163 doses únicas.

Manaus tem 87,42% da população vacinável de 12 anos e mais (1.785.793) com a primeira dose; 55,88 % (incluindo a dose única) com o esquema vacinal completo.