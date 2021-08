Aplicação da 1ª dose de vacina contra Covid-19 está suspensa nesta segunda em Manaus

Manaus/AM - Manaus terá 42 pontos de vacinação funcionando, nesta segunda-feira (16), para atender apenas com a segunda dose do imunizante da AstraZeneca/Oxford e em 13 unidades de saúde com a segunda dose da CoronaVac/Butantan. Os endereços podem ser consultados nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook) e no site da secretaria (https://semsa.manaus.am.gov.br).

Para receber a vacina é necessário apresentar um documento de identidade original, com foto, CPF e o cartão de vacina com o registro da primeira dose.

Somente nesta terça-feira (17) será retomado o atendimento, com primeira dose, dos adolescentes de 12 a 17 anos e dos remanescentes do público de 18 anos e mais e de grupos prioritários que ainda não tenham tomado a vacina. O horário de funcionamento é das 9h às 17h.

Trabalhadores da educação

Dando prosseguimento ao calendário especial de imunização dos trabalhadores da educação, a Semsa atenderá, na terça-feira (17), com a segunda dose, os que trabalham com ensino básico na rede particular, seguidos dos profissionais do ensino superior da rede privada, no dia 18, quarta-feira.