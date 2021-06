Antecipada, vacinação de público a partir de 37 anos começa hoje em Manaus

Manaus/AM - A população acima de 37 anos já pode procurar um posto de vacinação para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta sexta-feira (18).

A faixa etária foi ampliada e a imunização antecipada pela Semsa. Contudo, para garantir a dose, é necessário fazer o cadastro no site “Imuniza Manaus”, e apresentar documentos de RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia), no momento do atendimento.

A vacinação inicia às 9h e segue até às 17h. O atendimento ao novo público e aos ainda não vacinados de grupos e faixas etárias anteriores vai ocorrer em oito pontos de vacinação coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa): sete tradicionais e o Studio 5 Shopping e Convenções, que será aberto especialmente para a intensificação da vacinação nesta sexta-feira, 18, e no sábado, 19.

Quatro pontos irão funcionar das 9h às 22h (Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Clube do Trabalhador-Sesi; Sambódromo e Studio 5). Os outros quatro (Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Unip, balneário do Sesc e supermercado Coema) estarão abertos das 9h às 17h.

A Semsa informa que o ponto da Escola de Enfermagem de Manaus, localizada na rua Teresina, 495, bairro Adrianópolis, é exclusivo para trabalhadores das Forças Armadas e de Segurança e Salvamento, com nomes em listas oficiais enviadas à secretaria. A unidade também é a única a ofertar a segunda dose de CoronaVac.

Os demais pontos estão preparados para atender os outros públicos e aqueles que vão tomar a segunda dose de AstraZeneca.

A vacinação de gestantes e puérperas, PcDs, pais de PcDs, além das pessoas com comorbidades, permanecerá concentrada em apenas três pontos: Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Balneário do Sesc e Clube do Trabalhador-Sesi.