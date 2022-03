Amazonprev oferece cursos on-line para aposentados e pensionistas

Programa – O Idade Ativa é o programa de responsabilidade social da Fundação Amazonprev, e tem como objetivo oferecer atividades pedagógicas, recreativas e culturais que ajudem a elevar a autoestima, troca de experiência, integração e, consequentemente, promover bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos aposentados e pensionistas do governo do estado.

“Nós estamos unindo o útil ao agradável. A FUnATI é a Universidade da Terceira Idade, e nosso público é majoritariamente formado por pessoas idosas. Estamos juntando essa experiência, que já é qualificada, com a necessidade de resgatar as nossas atividades de forma segura, tendo em vista que ainda estamos em pandemia. Tenho certeza de que, ao facilitar o acesso dos nossos aposentados e pensionistas às atividades da FUnATI, de forma remota, vamos contribuir para promover o bem-estar e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas”, destaca Andreza.

A ação faz parte do Programa Idade Ativa, desenvolvido pela Amazonprev desde 2008 e que estava suspenso por conta da pandemia do coronavírus. Para a diretora-presidente do órgão, Andreza Souza, o retorno das atividades do programa será bastante positivo para os mais de 30 mil beneficiários da instituição.

As inscrições são gratuitas e começam na segunda-feira (14/03), exclusivamente pelo e-mail: [email protected] As aulas serão oferecidas de forma on-line e devem iniciar na primeira semana de abril.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.