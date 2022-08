Amazonino inicia campanha e anuncia o maior programa de combate à fome da história

Manaus/AM - O candidato da coligação “A Força do Povo”, Amazonino Mendes (Cidadania), informou nesta terça-feira (16), dia em que abre oficialmente a campanha eleitoral de 2022, que irá implantar o maior programa de combate à fome da história do Amazonas.

Hoje, a fome atinge 2,7 milhões de amazonenses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Mais da metade da nossa gente não tem o que comer neste exato momento", frisou Amazonino.

Amazonino ressalta que o governo estadual tem a obrigação de ajudar as famílias hipossuficientes, que sobrevivem em meio à insegurança alimentar e ao desemprego, fatores que colocam o Amazonas entre os estados com maiores índices de pobreza do Brasil.

Caso seja eleito governador do Amazonas, Amazonino se compromete a triplicar o valor do auxílio estadual, passando de R$ 150 para R$ 450. O candidato foi o primeiro gestor público do Brasil a garantir auxílio financeiro às pessoas de baixa renda. O projeto deu tão certo no Amazonas, na década de 90, que no início dos anos 2000 foi copiado pelo governo federal, com o programa Bolsa Família.

“O povo está sendo esmagado e abandonado em meio à miséria. O Estado não pode fingir que tudo está bem.

Enquanto o governo bate recordes na arrecadação, mais da metade da população amazonense passa fome e não sabe o que vai comer no dia. É meu compromisso aumentar o valor do auxílio estadual para no mínimo R$ 450”, declarou Amazonino.

Além de aumentar o valor do auxílio estadual, as mães consideradas chefes de famílias irão receber um valor adicional. “É necessário o Estado estender a mão amiga às milhares de mulheres que enfrentam sozinhas toda a dificuldade que impera nos lares. Não podemos abandonar estas guerreiras, batalhadoras, que lutam diariamente sozinhas para sustentar seus filhos. Elas receberão um recurso adicional ao auxílio e ainda terão cesta básica digna para garantirem o alimento de sua família. Ignorar essas mulheres é uma covardia por parte do poder público”, declarou.

Leite do Meu Filho

Um dos maiores programas da área social da capital do Amazonas será estendido para o interior. Amazonino pretende implantar o Leite do Meu Filho em todos os 62 municípios. O programa, criado por Amazonino na Prefeitura de Manaus, beneficiou mais de 100 mil crianças de 0 a 5 anos, em situação de vulnerabilidade social. “Esse programa social salvou milhares de crianças em Manaus. E, neste momento, em que milhares de amazonenses passam fome, não têm o que comer, estão relegados em seus lares, é preciso garantir o acesso a este programa em todos os municípios; projeto que deu certo em Manaus e tenho certeza que ajudará a salvar milhares de pequenos amazonenses”, analisou.

O candidato da Federação PSDB-Cidadania pretende também reforçar a merenda escolar com o estímulo na produção de itens regionais da agricultura familiar, para garantir uma melhor qualidade na alimentação diária dos alunos da rede pública estadual. Outro fator para aquecer a economia local e combater a miséria no estado é a criação de novas cozinhas comunitárias em todos os municípios.

Além das ações na área social, Amazonino Mendes projeta o estímulo às vocações econômicas e a volta das obras para gerar emprego e renda no estado.

Candidatura

Amazonino Mendes (Cidadania) disputa a eleição de 2022 tendo como vice o ex-deputado federal Humberto Michiles (PSDB), pela Federação PSDB-Cidadania.

Acompanhe Amazonino pelas redes sociais: Instagram: https://amazonino.info/euvoltei-ig ; Facebook: https://amazonino.info/euvoltei-fb e WhatsApp: https://amazonino.info/zapdonegao .