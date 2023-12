Amazonense conhece Beyoncé e relata encontro com a diva: 'nada é impossível'

A estreia contou com uma festa especial, e a fã Pamela Taketomi, que faz parte do perfil de notícias sobre a cantora, o Beyoncé Acess Br, relatou o momento do encontro que ainda foi marcado pela sua primeira viagem de avião para conhecer a artista.

Uma amazonense estava entre os sortudos selecionados que conheceram Beyoncé na aparição surpresa da diva em Salvador, na última quinta-feira (23), na estreia do seu documentário, “Renaissance: a film by Beyonce”.

