Amazonas se mantém como segundo estado do Brasil mais rápido para abertura de empresas

Manaus/AM - Pela segunda vez consecutiva, o Amazonas, por meio da Junta Comercial do Estado (Jucea), é o segundo estado mais rápido para registro empresarial no Brasil, conforme dados do Boletim do 1º quadrimestre de 2023, do Mapa de Empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, publicado nesta segunda-feira (29).

Atualmente, o empreendedor leva oito horas para abrir um novo negócio em solo amazonense, uma redução de quatro horas em comparação ao Boletim do 3º quadrimestre de 2022 do Mapa de Empresas, publicado em janeiro deste ano.

Neste período, que colocou o Amazonas pela primeira na segunda colocação, com o tempo médio de 12 horas, o estado já apresentava uma redução de cinco horas em comparação ao Boletim do 2º quadrimestre de 2022, publicado em setembro de 2022, quando o cidadão aguardava 17 horas para ter o processo de viabilidade e de registro analisados e aprovados. Ou seja, a Jucea, ao longo dos meses, totalizou uma redução de nove horas no registro de um novo empreendimento.

Para a presidente da autarquia, Maria de Jesus Lins, a integração digital de todos os órgãos envolvidos na abertura de empresas, além das medidas de simplificação, desburocratização e de monitoramento adotadas pela Jucea, são alguns fatores que contribuíram para a redução significativa do tempo de registro.

“Temos trabalhado para otimizar ao máximo a análise dos processos de registro, inclusive, com um acompanhamento exclusivo com as prefeituras do interior do estado, responsáveis pela viabilidade de endereço. Já avançamos muito, mas sabemos que ainda é preciso fazer mais, e estamos empenhados nisso”, pontuou Maria de Jesus.

1º lugar no Brasil

Outra grande conquista do Amazonas, conforme a publicação mensal do Mapa de empresas, para monitoramento, o Amazonas segue com a primeira colocação no Brasil na análise de viabilidade, posição alcançada em março e segmentada em abril. A viabilidade é a etapa do registro empresarial responsável pela avaliação do nome e endereço empresarial.