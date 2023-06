Alvos do MP, diretora e servidores do Hospital 28 de Agosto são afastados dos cargos

Manaus/AM - Diretora e servidores do Hospital 28 de Agosto foram afastados dos seus respectivos cargos após serem alvos da "Operação Jogada Ensaiada" do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), deflagrada na manhã desta segunda-feira (26).

Segundo o MPAM, o grupo desviou cerca de R$ 2 milhões por meio de contratos superfaturados de agentes de portaria que eram intermediados por uma empresa esportiva.

Após as prisões dos funcionários públicos, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), anunciou a decisão de afastá-los e afirmou que está colaborando com os investigadores.

"A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), esclarece que não compactua com qualquer prática criminosa e informa que todos os servidores envolvidos em operação deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), foram afastados dos seus cargos. A secretaria reforça que está colaborando com as investigações. Por fim, a SES informa ainda que a unidade já está sendo administrada por um gestor interino", diz a nota.