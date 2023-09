Aleam recebe '3º Simpósio Prevenção é Solução' com palestras sobre suicídio

Manaus/AM - O pesquisador Jesem Orellana, do Instituto Leônidas & Maria Deane/Fundação Oswaldo Cruz (ILMD/Fiocruz Amazônia) e a psicóloga Dra. Andrea Bezerra Chaves serão os palestrantes do 3º Simpósio Prevenção é Solução, que será realizado nesta quinta-feira (28), às 13h, no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

O evento é promovido pela Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas (Fenapred) do Poder Legislativo do Amazonas e da Comissão de Prevenção à Depressão e Drogas da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), ambas presididas pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos).

O pesquisador Jesem Orellana vai ministrar a palestra com o tema: "Suicídio no Brasil: Panorama Nacional, Possíveis Causas e Estratégias de Prevenção" e a psicóloga Andrea Bezerra destaca que vai abordar em sua palestra o tema: "Posvenção: uma intervenção dolorida, porém necessária".

"São palestras de suma importância para a sociedade amazonense. O Simpósio: Prevenção é Solução é uma política pública nacional desenvolvida pela nossa Frente Parlamentar na Aleam e Comissão da Unale", destacou o deputado João Luiz.

O republicano ressalta que o simpósio chega a sua terceira edição como ferramenta de informação para a população brasileira. A primeira edição do evento aconteceu em Boa Vista (RR) e a segunda, em Venâncio Aires (RS), este último município com maior índice de suicídios no país.

Basta: Autolesão, Depressão e Suicídio

O deputado estadual João Luiz também destaca que na quinta (28), às 17h30, a campanha Basta: Autolesão, Depressão e Suicídio vai acontecer no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus.