Alckmin e ministros chegam a Manaus para anunciar medidas contra impactos da seca

Uma das medidas já previstas é a assinatura da ordem de serviço, no valor de R$ 38 milhões, para dragagem do rio Solimões entre os municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, medida que deve melhorar a navegabilidade na região.

Alckmin deve anunciar medidas do Governo Federal contra os impactos da seca severa dos rios no Amazonas. "Vamos avaliar os problemas sociais e econômicos causados por esse evento climático extremo, que castiga o povo amazonense, e as medidas que o governo federal pode adotar em conjunto com os governos do estado e dos municípios para mitigar seus efeitos e preparar a região para seu enfrentamento", declarou o vice-presidente na terça-feira (3).

