Alan Nuguette entrega tonelada de alimentos após sucesso do Fight Night Social

Manaus/AM - O atleta peso-leve de MMA, Alan Nuguette, entregou mais de uma tonelada de alimentos arrecadados durante o evento solidário "I Alan Nuguette Fight Night Social", em Manaus. A ação beneficiou a Comunidade do Tarumã-Açu, zona rural de Manaus, com mais de uma tonelada de alimentos doados.

No local, vivem cerca de 80 famílias e a comunidade tem mais de 40 anos no local, as dificuldades são inúmeras, como transporte. A maioria das famílias trabalham como caseiros de sítios, as mulheres em grande parte são donas de casa ou trabalham na faxina.

Nuguette, que superou dificuldades na infância, agora se dedica a projetos sociais e esportivos.

O evento beneficente de luta contou com mais de 3 mil atletas, atraindo 15 mil pessoas à Arena Amadeu Teixeira. Foi o maior campeonato de lutas solidárias do Norte e Nordeste do Brasil, e a primeira vez que um grande campeonato de lutas foi realizado exclusivamente para atletas de projetos sociais do Amazonas e contou com a participação de 5 municípios: Manaus, Iranduba, Manacapuru, Coari e Borba, com inscrições gratuitas em troca de um quilo de alimento não perecível.