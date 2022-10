Alameda do Samba será interditada a partir de hoje para Feirinha do Tururi em Manaus

Manaus/AM - A partir desta quarta-feira (12), a alameda do Samba será interditada para a circulação de veículos entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil, no horário de 18h até meia-noite. O motivo do fechamento da via é para a montagem da Feira do Tururi, que vai permanecer até o próximo dia 20, antecedendo o Boi Manaus 2022.

Cerca de dez agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus vão iniciar a montagem do serviço para a interdição da alameda do Samba, a partir das 17h. A interdição será somente na alameda e apenas veículos credenciados poderão acessar o local.

Transportes

O IMMU destaca que disponibilizará cerca de 31 linhas com frota de 195 ônibus do transporte público que vão acessar a Estação Arena e trafegar nas avenidas Pedro Teixeira, Lóris Cordovil, Constantino Nery e Djalma Batista.

A interdição não afetará a circulação dos ônibus e demais veículos na via. Os condutores poderão acessar a avenida Flaviano Limongi como opção de retorno. Os agentes de trânsito do IMMU estão nas proximidades da via, para orientar os motoristas sobre as opções de desvios.