Ajuda humanitária chega a mais de 850 famílias afetadas pela seca em Manaus

Manaus/AM – Cestas básicas e água potável chega a mais de dez comunidades ribeirinhas afetadas pela seca histórica em Manaus, nessa quarta-feira (15). Ao todo, 854 famílias foram assistidas durante a ação, que faz parte da segunda fase da operação “Estiagem”.

As ações devem continuar durante todo o mês de novembro, até que cheguem a 81 comunidades ribeirinhas catalogadas na capital, que enfrentam grande dificuldade para obter mantimentos em razão da estiagem histórica.

As comunidades contempladas na quarta-feira foram: Igarapé Açuzinho, Maravilha, São Tomé, Monte Sinai do Igarapé Açu, Três Unidos, Nova Canaã do Cuieiras, Nova Esperança do Cuieiras, Boa Esperança do Cuieiras, Barreirinha e São Sebastião do Cuieiras.

Já na última terça-feira (14), 413 famílias de sete comunidades ribeirinhas da capital também foram atendidas. O auxílio chegou aos residentes das comunidades Nova Esperança do Apuaú, Santa Isabel do Acariquara, São Francisco do Aruaú, Nova Canaã do Aruaú, Nova Jerusalém do Mipindiaú, Lindo Amanhecer e Coração de Maria.

Esta fase da operação conta com o aporte de R$ 3,6 milhões, do Governo Federal, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).