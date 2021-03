Águas de Manaus inicia estudos na Comunidade Bom Pastor sobre abastecimento

A conclusão dos estudos da concessionária deverá ser encaminhada para a Ageman em até 60 dias. A comunidade Bom Pastor é atendida inicialmente pelo complexo da Ponta do Ismael, na Compensa, zona Oeste, o qual distribui água tratada para o Sistema Alvorada e posteriormente para o Mundo Novo e reservatório do Santo Antônio.

“A empresa fez setorização na tentativa de resolver o problema, mas não trouxe uma solução definitiva. Estamos cobrando um estudo mais aprofundado, para que essa situação seja efetivamente resolvida. Sabemos que as invasões comprometem a regularidade do abastecimento, no entanto, a concessionária deve buscar garantir o fornecimento do serviço”, afirmou a diretora-técnica de Concessões Obras e Saneamento da Ageman, Suzy Tavares.

Conforme os relatos dos moradores, os problemas começaram a partir do surgimento das invasões localizadas nas proximidades, o que passou a prejudicar a rotina das famílias da comunidade, as quais precisam armazenar água à noite, para não comprometer os afazeres domésticos durante o dia.

Manaus/AM - A concessionária Águas de Manaus iniciou estudos técnicos para solucionar, de forma definitiva, os problemas de abastecimento de água tratada na comunidade Bom Pastor, no bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte da capital. O pedido foi da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.