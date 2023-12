Agregador nacional de pesquisas mostra David Almeida com grande chances de reeleição

Agregador nacional de pesquisas mostra prefeito David Almeida com grande chance de reeleição

David Almeida é um dos 11 prefeitos de capitais com grandes chances de reeleição em 2024. É o que aponta o agregador de pesquisas do site que cobre a política nacional, Poder 360, ao analisar as consultas de intenção de voto mais recentes realizadas nas capitais brasileiras.

O estudo realizado pelo site considerou o resultado das pesquisas estimuladas, aquelas em que são apresentadas opções de nome ao eleitor.

O ranking mostra ainda o favoritismo nas eleições do próximo ano, dos prefeitos: Adriane Lopes, de Campo Grande (MS); Cícero Lucena, de João Pessoa (PB); JHC, de Maceió (AL); Sebastião Melo, de Porto Alegre (RS); João Campos, de Recife (PE); Tião Bocalom, de Rio Branco (AC); Eduardo Paes, do Rio de Janeiro (RJ); Eduardo Braide, de São Luís (MA); Ricardo Nunes, de São Paulo (SP); e Lorenzo Pazolini, de Vitória (ES).

O levantamento nacional considera as pesquisas eleitorais mais recentes realizadas em 20 capitais brasileiras. Lista os que lideram ou que estão empatados, dentro da margem de erro.

Liderança

David Almeida vem liderando todas as pesquisas eleitorais realizadas este ano. E quanto à aprovação da gestão, ela chega à casa dos 80%, a exemplo do que revelou a mais recente, do instituto Projeta, encomendada pela TV A Crítica e realizada no início desse mês de dezembro.

Confira aqui o estudo completo realizado pelo Poder 360.