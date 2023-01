Agendamentos para unidades móveis dos PACs são feitos via App Sasi em Manaus

Clicando na aba “agendamento”, poderá ser escolhido entre o Autoagendamento, onde se pode escolher o local, o dia e horário para atendimento. No botão de Pedidos Emergenciais o usuário também vai poder escolher o local, o dia e horário para atendimento e indicar o motivo pelo qual precisa receber o documento com celeridade.

Manaus/AM - Os atendimentos nas quatro unidades móveis do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) devem ser agendados pelo aplicativo Sasi, assim como acontece nas unidades fixas. O app está disponível para ser baixado em celulares com sistemas Android e IOS, e é gratuito. Os agendamentos são abertos todas as quintas, por volta das 10h30.

