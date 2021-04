Agência bancária é autuada por descumprimento à lei das filas em Manaus

Manaus/AM - Uma agência bancária localizada na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus, foi autuada nesta terça-feira (12) por descumprimento à Lei das Filas. A ação do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) ocorreu após denúncia recebida via rede social.

No local, os fiscais do órgão constataram que os clientes, que aguardavam atendimento nos caixas internos do banco, não receberam senhas no ato da chegada.

“A Lei das Filas é uma pauta muito importante para o Procon-AM, e sabemos que, nestes primeiros dias do mês, com os pagamentos, é comum que as denúncias se intensifiquem mais. Nossas equipes estão nas ruas e atentas ao que o consumidor tem a reivindicar", afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Em caso de descumprimento da Lei das Filas, o Procon-AM orienta o consumidor a solicitar a autenticação da senha de chegada, com o horário do atendimento, e levar esse documento ao órgão para formalizar a reclamação.

O Procon-AM retornou nesta semana com os atendimentos na sede do órgão, localizada na Avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Os consumidores poderão fazer agendamento por meio do 3215-4009, das 8h às 14h (mesmo horário de funcionamento do órgão).