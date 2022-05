Afetada pela cheia, Feira da Manaus Moderna começa a receber pontes

Manaus/AM - As águas do Rio Negro continuam subindo e já invadem a Feira da Manaus Moderna, na rua Barão de São Domingos, no Centro.

Por isso, a Prefeitura de Manaus iniciou a construção de tablados e marombas no local. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), afirma que os tablados já estão sendo instalados nos setores do Peixe e da Carne, a fim de facilitar a mobilidade de permissionários e clientes dentro da feira.

Já na rua Barão de São Domingos, no entorno da Manaus Moderna, onde o rio já está invadindo, a Defesa Civil do município também já iniciou a construção de marombas.

Nesta quarta-feira (12), uma equipe técnica formada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), vistoria as ações que estão sendo realizadas no local.