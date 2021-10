Advogado orienta familiares de mortos por covid após experimento em Manaus

“Inegavelmente, enquanto farmacêuticas lucraram com venda de medicamentos sem comprovação científica e empresários tomaram a frente de experimentos não autorizados para suspeitos com drogas para o combate da Covid-19. O País perdeu mais de meio milhão de brasileiros. Caso os parentes de vítimas de experimentos não comprovados para o tratamento da covid-19 no Brasil, desejem, podem processar os responsáveis pela condução dos estudos”, disse.

