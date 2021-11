‘Adote Um Ciclo’ doa mais de 200 mil absorventes a instituições em Manaus

Manaus/AM - O Instituto ELA - Educadoras do Brasil está realizando a entrega de 200 mil absorventes a instituições em Manaus e Presidente Figueiredo. A ação faz parte do projeto “Adote Um Ciclo” que, desde o início do ano, já arrecadou mais de 220 mil produtos de higiene íntima para escolas públicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Comunidade do Livramento, maternidade, abrigo dos venezuelanos, além de instituições que atendem a meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade.

Segundo a professora Nelly Falcão, representante do Instituto ELA na região Norte, nesta edição o projeto contou com doação do Atack Hiperatacado e da marca Always. “Diversas instituições foram contempladas, além das escolas pudemos atender até a penitenciária feminina”, informou.

Toda a população pode contribuir realizando doações em um dos pontos de coleta da iniciativa, entre eles, o Colégio Martha Falcão, localizado na rua Salvador, n° 455, no bairro Adrianópolis. Instituições e empresas podem colaborar encaminhando os absorventes ou entrando em contato com a escola, através do telefone (92) 3303-0700, para que busquem as doações.