Adolescentes encontram cartão de crédito e fazem compras em shopping de Manaus

Manaus/AM - Duas adolescentes, de 12 e 13 anos, encontraram um cartão de crédito em um shopping e realizaram diversas compras no estabelecimento comercial. O caso ocorreu, nesta terça-feira (17), no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

À polícia, um homem de 26 anos contou que teria perdido o cartão de crédito, mas que estava recebendo notificações no celular de que estariam efetuando compras no cartão dele. Ele acionou os militares após conseguir localizar as suspeitas.

As menores de idade confessaram que fizeram compras após encontrarem o cartão de crédito no balcão do cinema. Elas devolveram parte das compras para que fosse feito o estorno do cartão da vítima.

Os pais delas foram informados sobre o ocorrido e fizeram um acordo com a vítima para que não fosse registrado um Boletim de Ocorrência.