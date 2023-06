Adolescente que teve corpo atravessado por barra de ferro em acidente morre em Manaus

Manaus/AM - O adolescente de 16 anos que teve o corpo atravessado por uma barra de ferro após uma caçamba desgovernada invadir a casa dele, no bairro Cidade de Deus, morreu na noite dessa quinta-feira (8), após passar quase três meses internado.

O acidente aconteceu no dia 20 de março, na rua Criciúma, quando a caçamba perdeu o controle ao tentar dar ré em uma ladeira. No momento do acidente, o menor estava dormindo em casa e teve o quarto invadido pelo veículo.

Durante a tragédia, um vergalhão atravessou o corpo dele e perfurou vários órgãos vitais. O jovem foi socorrido, passou por cirurgia e ficou internado na UTI, mas não resistiu. A família dele se mudou logo depois do acidente.

Além dele, um ajudante que estava no caminhão na hora do acidente também morreu. Marcelo Silva de Souza, de 37 anos, teve o corpo perfurado por uma estaca de madeira na região do estômago e morreu no mesmo dia no Hospital Platão Araújo.