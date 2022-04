Adolescente fica preso às ferragens após pegar carro escondido e colidir com poste em Manaus

O automóvel envolvido era do pai do menor e tinha sido pego sem a autorização dele. O jovem dirigia em alta velocidade pela avenida Autaz Mirim, por volta das 20h30, quando viu uma viatura da PM, se assustou e tentou fugir de uma possível abordagem.

Manaus/AM – Um adolescente de 17 anos ficou ferido na noite desse sábado (16), ao colidir o carro em que estava com um poste no bairro São José, na zona Leste.

