Adolescente em Manaus vence a leucemia no dia mundial de Combate ao Câncer

Manaus/AM - Eliziane Figueiredo, de 15 anos, está livre da leucemia. Ela faz parte de uma estatística que afere o percentual de até 80% de chances de cura quando o diagnóstico da doença é dado precocemente. Na tarde desta quarta-feira (07), o fim da luta da adolescente contra o câncer foi celebrado na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

“A sensação é de vitória e liberdade”, disse Eliziane, após bater o sino. Ela contou que foram 11 anos de batalha contra a Leucemia Linfóide Aguda (LLA), tipo de câncer que afeta por ano 2,6% da população brasileira, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). A LLA também é o tipo de câncer mais comum em crianças, na faixa etária de 0 a 9 anos de idade, segundo a entidade.

A origem da leucemia ainda é desconhecida pela ciência, e a melhor forma de vencê-la é pelo diagnóstico e tratamento precoce.

O diagnóstico de Eliziane aconteceu em 2009, quando ela tinha pouco mais de 2 anos. No mesmo dia em que o hemograma apresentou alterações ela foi submetida a exames mais específicos, que comprovaram a leucemia.

“Foi tudo muito rápido. No dia seguinte minha filha foi internada no Hemoam”, contou o pai, relembrando que, a partir daquele momento, a vida da família mudou completamente. “Larguei tudo, emprego, minha casa e tudo que tinha em Parintins para ficar em Manaus. Mas tudo isso está sendo recompensado com a cura da Eliziane”, comemorou.

Quimioterapia x transplante – O tratamento das leucemias e dos linfomas é realizado principalmente com quimioterapia. A administração dos quimioterápicos é a prioridade, e eles apresentam maior taxa de cura na maioria dos casos, de acordo com os especialistas. As chances de cura com a quimioterapia variam de 50% a 80%, dependendo do caso.

Dia mundial – O Dia Mundial de Combate ao Câncer é comemorado anualmente em 8 de abril. A data serve para conscientizar a população mundial sobre os cuidados de prevenção da segunda doença que mais mata pessoas em todo o mundo, o câncer, também conhecido por neoplasia.

Hospital vai ampliar assistência hematológica

O Hospital do Sangue é um ambicioso projeto da Fundação Hemoam para aumentar em até seis vezes a capacidade de atendimento na área da hematologia e absorver todos os casos de câncer infantojuvenil do estado. A obra do hospital está 70% concluída e deve ser entregue no final de 2021.

O complexo contará, ao todo, com 190 leitos para o tratamento das doenças do sangue, como as leucemias e anemias falciformes e para atender pacientes oncológicos. Desse total, 156 são para internação e outros 34 destinados a finalidades diversas, desde emergências até casos de pacientes que necessitam de isolamento. Na nova estrutura destaca-se ainda uma ala exclusiva para Transplante de Medula óssea.