Adolescente é atacada a canetada dentro do Shopping Ponta Negra, veja vídeo

Manaus/AM - Uma adolescente de 16 anos foi atacada a canetada por outra mulher dentro do Shopping Ponta Negra, localizado na avenida Coronel Teixeira, na zona oeste. O crime ocorreu no último dia 20 de junho e foi gravado.

As imagens mostram que a jovem estava caminhando no segundo piso do shopping, quando a suspeita partiu para cima e a perfurou no ombro.

Após o ataque, a mulher saiu andando tranquilamente, enquanto populares socorriam a vítima. Segundo o irmão da adolescente, o influencer João Marcos, a acusada é conhecida no shopping por praticar furtos em lojas.

“A moça entra, todo dia ela entre e rouba e ninguém faz nada. A mulher quase matou minha irmã, já pensou se pega no rosto, no coração? Para vocês verem como são os shoppings daqui de Manaus e ninguém fez nada, não tomaram nenhuma atitude (...) a única coisa que fizeram foi colocar a mulher para fora. Isso é crime, isso é tentativa de homicídio. Para vocês verem o nível de insegurança”, desabafou o irmão nos stories no Instagram.

A adolescente recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. A equipe do Portal do Holanda entrou em contato com o Shopping Ponta Negra, que enviou a seguinte nota:

“O Shopping Ponta Negra lamenta o ocorrido e se solidariza com a cliente. O shopping prestou toda a assistência possível à vítima e colabora com as investigações”.