Adiado devido à fumaça, Boi Manaus ganha nova data em Manaus; confira

Manaus/AM -A Prefeitura de Manaus confirmou, nesta sexta-feira (20), que o Boi Manaus 2023 será realizado no último fim de semana de novembro ou no primeiro fim de semana de dezembro.



A festividade, que antecede o aniversário de Manaus, foi adiada por causa da fumaça das queimadas no interior do Estado, que encobriu a capital amazonense nas últimas semanas.



Por conta da poluição do ar, que foi amenizada pelas recentes chuvas, os festejos que comemoram os 354 anos da capital foram reduzidos a um dia, no próprio 24 de outubro, com a inauguração da primeira etapa do Parque Municipal Amazonino Mendes.