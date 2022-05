Acusado de matar companheira a facadas em Manaus tem liberdade negada no STJ

No dia do fato ambos se encontravam ingerindo bebida alcoólica. Depois de vários pedidos de liberdade, todos negados em Manaus, o réu se socorreu do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, em decisão monocrática do Ministro, Sebastião Reis Júnior, indeferiu o habeas corpus.

