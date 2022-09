Ações são intensificadas para sensibilizar a sociedade sobre o Alzheimer em Manaus

Manaus/AM - O Alzheimer é uma doença crônico-degenerativa que afeta principalmente as pessoas idosas, que começam a perder funções cognitivas relacionadas à memória, orientação, atenção e linguagem. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de pacientes nessas condições e sensibilizar a sociedade sobre o assunto, a Prefeitura de Manaus irá intensificar as discussões sobre o tema neste mês de setembro, em Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Com a finalidade de promover a educação continuada para os profissionais de saúde da Atenção Primária, a Semsa irá realizar uma webconferência, na próxima quarta-feira (14), com o tema “Conversando sobre a Doença de Alzheimer e a importância do suporte familiar”.

A atividade integra a programação do Diálogos na Atenção Primária à Saúde (APS), e será realizada de 14h às 15h30, com acesso por meio do link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/esap-semsa. Os palestrantes serão a chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Idoso da Semsa, Maria Eliny Rocha, a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer – Regional Amazonas, Cláudia Bandeira, e a secretária adjunta da Associação Brasileira de Alzheimer, Georgina Sarkis.

A secretária Shádia Fraxe lembra os usuários que os profissionais da Atenção Primária podem identificar uma suspeita da doença, por meio da avaliação multidimensional ou ficha de anamnese.

A partir daí, as unidades encaminham o paciente para a média complexidade, pois quem dá o diagnóstico da doença de Alzheimer são profissionais de neurologia, geriatria e psiquiatria. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) também acompanham o desenvolvimento dos pacientes com as visitas de rotina.