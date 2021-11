Acidentes deixam o trânsito caótico em avenidas de Manaus

Um outro motociclista ficou ferido após bater contra um ônibus coletivo, na avenida André Araújo, no Aleixo. Por conta do acidente, outras avenidas foram afetadas, como a Rodrigo Otávio, a Cosme Ferreira e a avenida das Torres.

O primeiro acidente registrado nesta manhã aconteceu no cruzamento entre a avenida Dom Pedro I com a Pedro Teixeira, onde um carro colidiu com uma moto, deixando a motociclista ferida. Ela foi socorrida pelos agentes do Samu, e o trânsito ficou lento por alguns minutos.

