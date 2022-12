Pedreiro morre ao ser atropelado enquanto estava a caminho do trabalho em Manaus

Uma sacola de ferramentas foi encontrada com ele e recolhida pela polícia. O corpo permanece no local no aguardo do IML.

Manaus/AM – Um homem morreu ao ser atropelado enquanto tentava atravessar a Av. Humberto Calderaro, nas proximidades do Manaura Shopping, por volta das 5h desta quinta-feira (15), no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul.

