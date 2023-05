Acidente: Mulher morre ao ser atropelada a caminho do trabalho em Manaus

A perícia e o IML são aguardados no local para fazer os procedimentos de análise das circunstâncias do acidente e remoção da vítima.

O acidente ocorreu na frente do Cemitério São João Batista, no momento em que a vítima atravessava a via e foi atingida por um carro modelo Palio, de cor preta.

Manaus/AM - Abigail Pinheiro de Souza, 37 anos, morreu ao ser atropelada quando estava a caminho do trabalho, por volta das 6h desta segunda-feira (15), na avenida Boulevard Álvaro Maia, no sentido bairro/Centro.

