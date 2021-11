Acidente entre carros de luxo termina em capotamento no Vieiralves, em Manaus

Manaus/AM - Na manhã deste sábado (13) dois carros de luxo se envolveram em um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Rio Mar com João Valério, no Vieiralves.

Dois carros ficam destruídos em acidente em Manaus



Trânsito Manaus pic.twitter.com/l4GXBOKJN6 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 13, 2021

Segundo testemunhas, o carro modelo Mercedes estava na rua João Valério e o veículo Troller, de placa RNB9A99, estava na rua Rio Mar quando colidiram no cruzamento. Com o impacto, o Troller acabou capotando na via.

Ninguém ficou ferido e os carros já foram retirados do local.