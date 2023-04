Acidente com carro do Imediato que fez poste cair em motociclista deixa trânsito caótico em Manaus

Manaus/AM - O trânsito ficou caótico na avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus, após um carro do portal Imediato arrancar um poste de iluminação pública e a estrutura cair em um motociclista, que teve a perna quebrada. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (10).

A Avenida Cosme Ferreira, no sentido Centro-bairro, ficou com trânsito parado e a fila de carros passava da rotatória do Coroado, prejudicando quem trafegava pelas avenidas Rodrigo Otávio, no bairro do Japiim, e pela André Araújo, no bairro do Aleixo.

Alguns motoristas procuravam atalho pelo bairro Ouro Verde, para escapar do congestionamento.

O acidente

Segundo informações, o motorista do carro perdeu a direção, o veículo rodopiou e bateu em um poste de iluminação pública. A estrutura foi arrancada e caiu em um motociclista que trafegava no outro sentido da via.

A motocicleta ficou destruída e o condutor teve a perna esquerda quebrada. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).