Prefeitura oferta 50 vagas em cursos para artistas e produtores culturais em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), realiza, de 23 a 31 de maio, o curso de “Planejamento Financeiro para Projetos Culturais”, na sala de Treinamento (Subsolo) do Casarão de Inovação Cassina, na avenida Bernardo Ramos, centro histórico.

Para essa primeira turma, serão ofertadas 50 vagas, por meio de inscrição no link http://manauscult.manaus.am.gov.br/promfac-programa-municipal-de-formacao-cultural, que vai ficar disponível até as 23h59 do dia 18/5. O resultado será divulgado no dia 19/5.

Osvaldo Cardoso, diretor-presidente da Manauscult, destaca que a qualificação da classe artística e o fortalecimento da economia criativa são prioridades na gestão do prefeito David Almeida.

“Estamos, em parceria com a Espi, disponibilizando mais um curso de formação para a classe artística da cidade, para que eles tenham condições de competir em editais de fomento à cultura disponibilizados, tanto pela prefeitura de Manaus quanto por outras cidades”, disse.

Ainda de acordo com Osvaldo Cardoso, na próxima semana, a Manauscult, com o apoio técnico do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), iniciará os trabalhos de cadastramento dos Planos de Ação na Plataforma TransfereGov para a implementação e acesso total aos benefícios da Lei Paulo Gustavo.

“Essa semana tivemos a regulamentação da Lei Paulo Gustavo pelo presidente Lula, em Brasília, que assegura um investimento de R$ 3,8 bilhões para o setor. E, Manaus, a partir de segunda-feira, começa os trabalhos de implementação da lei que vai garantir fomento para projetos de música, dança, pintura, escultura, cinema, fotografia e artes digitais. É importante que os fazedores de cultura estejam capacitados”, concluiu o diretor-presidente da Manauscult.

O curso tem como objetivo abordar os aspectos técnicos e gerenciais de projetos, trazendo ferramentas corretas para entregar projetos no prazo, dentro dos custos previstos e com qualidade.