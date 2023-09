Ação ‘Manaus Sem Fumaça’ incentiva o combate a queimadas em áreas urbanas

As blitze “Manaus Sem Fumaça” 2023 ocorrem em pontos estratégicos da cidade e nas zonas de onde a Semmas recebe mais denúncias por conta de queimadas. Para o mês de setembro, estão programadas mais 2 blitze. O calendário para outubro será divulgado na última ação do mês de setembro.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Stroski, é essencial o combate à presença de fumaça proveniente de queimadas na cidade de Manaus. “Um dos grandes desafios a todos nós são as mudanças climáticas. Precisamos de uma reflexão da população para que as velhas práticas, como a queima de resíduos, sejam abandonadas”.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) realizou mais uma ação da campanha de sensibilização e combate às queimadas urbanas. A 3ª blitz “Manaus Sem Fumaça” 2023 foi realizada, neste sábado (16), na Barreira Estadual de Fiscalização AM-010, zona Norte. A ação contou com o apoio do Batalhão Ambiental e da Polícia Militar.

