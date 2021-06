Ação do CV leva Polícia a orientar sobre venda de combustíveis em Manaus

Manaus/AM - Desde domingo (6), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por determinação da delegada-geral Emília Ferraz, passou a atuar de forma ostensiva na capital e no interior do Estado, com o objetivo de reforçar o combate a atos de vandalismo protagonizados por criminosos desde a madrugada do domingo. Nesta segunda-feira (7), delegados, investigadores e escrivães que atuam na sede da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, estiveram nas ruas de Manaus.

Ainda nesta segunda-feira, mais de 30 policiais, sob comando do delegado-geral adjunto Tarson Yuri Soares, estiveram nas zonas sul, centro-sul e centro-oeste em patrulhamento e buscando conscientizar frentistas e empresários que não vendam combustível de forma irregular.

Tarson Yuri pediu, ainda, que caso os trabalhadores tenham informações que possam ajudar nas prisões dos criminosos, que entrem em contato com o 190 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Nós garantimos o sigilo das informações, bem como daqueles que puderem contribuir com mais informações”, finalizou ele.

Balanço - Os Departamentos de Polícia Metropolitana e do Interior, DPM e DPI, respectivamente, da PC-AM, apresentaram, nesta segunda-feira, um balanço das ações praticadas em todo o Estado. No município de Carauari (distante 788 quilômetros em linha reta da capital), dez pessoas foram presas por praticarem pichação e vandalismo na Ponte do Mercadinho, no bairro Samuel Amaral, além de incendiarem um carro e depredarem o Centro de Convivência da Família, no bairro Morumbi.

No município do Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta da capital), três pessoas foram presas no exato momento em que soltavam fogos de artifício pela cidade e por incendiarem um ônibus da localidade.

Na capital, a PC-AM realizou abordagens em todas as zonas da cidade. Segundo o DPM, na zona oeste foram 30 pessoas abordadas, 25 carros e 33 motocicletas; na zona leste foram 70 pessoas abordadas, 40 carros e 50 motocicletas; na zona sul, foram 40 pessoas abordadas, 15 carros e 10 motocicletas; na zona norte, foram 30 pessoas abordadas e 25 veículos; na zona centro-sul foram nove pessoas abordadas e cinco veículos e na zona centro-oeste foram duas pessoas abordadas e oito veículos.

Delegacia atacada - A PC-AM informa, ainda, que o prédio do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Centro, zona sul de Manaus, que foi alvo de vândalos na noite de domingo, já está em manutenção, e as equipes estão trabalhando para reestabelecer a estrutura e recuperar integralmente a unidade policial, para retomar os serviços e o atendimento à população o mais breve possível. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para identificar os envolvidos no crime.

