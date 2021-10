Ação de cadastro para 1º emprego tem adesão de mais de 500 jovens em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou neste sábado (16), uma ação para cadastro de dados de jovens, com idade entre 16 e 24 anos, que estão em busca do primeiro emprego. A ação aconteceu no posto do Sine Manaus, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, das 8h às 17h. Aproximadamente 500 jovens compareceram ao local em busca de inserção no mercado de trabalho.

“Em alusão ao Mês do Empreendedor e cumprindo a determinação do prefeito David Almeida de integração entre as ações, a Semtepi realizou neste sábado, uma ação de primeiro emprego, para jovens que buscam esta primeira oportunidade de se empregar e colaborar com a renda familiar. Podemos dizer com grande satisfação que a população da cidade procurou os serviços do Sine Manaus, excedendo nossas expectativas e mostrando que acredita na gestão”, destaca o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, ao enfatizar a importância da aplicação de políticas públicas voltadas ao atendimento dos jovens cidadãos que precisam ser inseridos no mercado de trabalho.

Segundo ele, a prefeitura por meio da Semtepi, se mobiliza em busca de parcerias, para que os empregadores coloquem à disposição do sistema mais vagas de emprego para que o público atendido pelo Sine Manaus tenha oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

“Iremos também aplicar uma política de capacitação voltada a atender as necessidades do mercado”, informa.

A estudante de 18 anos, Gisele Silva, chegou ao posto do Sine Manaus cedo para garantir seu atendimento. “Eu vim realizar meu cadastro, em busca de melhores oportunidades de emprego. Eu vejo que o Sine Manaus está sempre divulgando diversas vagas e essa é uma boa oportunidade para os jovens que não tem muita experiência e querem ingressar no mercado de trabalho”, frisa Gisele.