Abertas inscrições do vestibular de Medicina da Nilton Lins para semestre de 2023

Manaus/AM - As inscrições para o Vestibular de Medicina da Universidade Nilton Lins, para ingresso no primeiro semestre de 2023, estão abertas até o dia 29 de setembro. As inscrições podem ser feitas online no site: universidadeniltonlins.com.br ou de forma presencial no Campus Laranjeiras Prédio Unicenter – Central de Matrículas, Av. Prof. Nilton Lins, 3259, 1º andar, em Manaus

Em seu curso de Medicina, são realizadas atividades de pesquisa e utilização de equipamentos tecnológicos para complementar o ensino teórico das áreas de estudos hospitalares e clínicos.

Graduação de Medicina - Ofertado desde 2002, o curso de Medicina da Universidade Nilton Lins, possibilita ao interessado participar do curso de Graduação com a obtenção da nota da prova realizada na instituição. Esta graduação tem suas próprias demandas de ingresso e ensino, com o intuito de tornar a experiência educacional completa e agregadora, através de ensino técnico e prático.

Para tanto são analisados, através do vestibular, as habilidades em Redação, Ciências Humanas e da Natureza, Linguagens e Matemática, sendo avaliada após a realização da prova por uma Comissão Examinadora para dar o parecer.