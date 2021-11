Aadesam oferta 50 vagas para pessoas que estão em busca do 1º emprego em Manaus

Manaus/AM - A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam) lançou o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) n°012/2021, que visa a contratação de profissionais para atuarem no Projeto Psico+Social.

O edital propõe a jovens com idade igual ou superior a 18 anos a oportunidade do primeiro emprego. São 50 vagas para o cargo de auxiliar administrativo, sendo 45 de ampla concorrência e 5 para pessoas com deficiência.

Poderão participar desse processo seletivo pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que possuam informática básica e Ensino Fundamental completo. Candidatos que já trabalharam com carteira assinada, sejam servidores públicos ou prestadores de serviço, não podem participar do PSS.

Inscrições – As inscrições devem ser realizadas via Internet, por meio de sistema próprio, hospedado no sítio eletrônico oficial da Aadesam (www.aades.am.gov.br), no período de 19 a 26 de novembro.

As demais informações estão disponíveis no edital, disponível pelo link http://www.aades.am.gov.br/arquivos/imagens/processo/20211116155035edital_n_012.2021.cpss.aadesam__psico__social.pdf.

Os candidatos devem acompanhar o cronograma de atividades disponibilizado no edital, o site e as redes sociais da Agência para acompanhar todas as atualizações e possíveis alterações no edital supracitado.