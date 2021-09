65 vagas de emprego são ofertadas pela construção civil em Manaus

Manaus/Am - As empresas que são associadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscom-AM) divulgaram 65 vagas abertas para profissionais atuarem no setor da Construção Civil em Manaus. São 30 vagas para azulejistas, 30 para pintor de obras e 5 na parte administrativas das obras (PCDs).

Para os cargos de azulejista e pintor de obras, o candidato deve ter ensino médio completo e possuir experiência na área. Já o cargo administrativo é exclusivo para pessoas com deficiência (PCDs) e também deve ter o ensino médio completo, experiência na área e ter domínio no programa de planilhas excel.

Os candidatos às vagas de emprego devem acessar o site do sindicato (http://sinduscon-am.org.br/), clicar em ‘Banco de Currículos’. Em seguida, preencher as informações básicas e, por último, anexar o currículo em formato PDF, enviar o documento e aguardar a confirmação com um símbolo na cor verde.