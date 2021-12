47 linhas de ônibus são alteradas devido a festejos de igreja em Manaus

Os agentes estarão monitorando o trânsito e auxiliando na travessia de pedestres no cruzamento das avenidas Manicoré e Castelo Branco. Não será permitido o acesso de veículos no trecho interditado.

O itinerário das linhas - 001, 004, 010, 110, 116, 118, 129, 212, 403, 457, 461, 502, 507, 515, 517, 542, 550, 604, 608, 611, 612, 619, 621, 650, 651, 677, 680, 708, 711, 713, 715, serão realizados no sentido Centro/bairro, com o seguinte trajeto: seguem normalmente até o T2, depois acessam a avenida Carvalho Leal, avenida Silves, avenida Ramos Ferreira, avenida Duque de Caxias, avenida. Leonardo Malcher, depois segue a rota em direção ao bairro.

O trecho interditado compreenderá a avenida Manicoré entre as avenidas Carvalho Leal e Castelo Branco. Os ônibus que saem do Terminal de Integração (T2), deverão converter à esquerda na avenida Carvalho Leal em direção à avenida Silves.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.