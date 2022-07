3° dia de mega-ação contra a covid terá 31 pontos de vacinação em Manaus

Manaus/AM - O terceiro e último dia da mega-ação de combate à covid-19 vai contar 31 pontos de vacinação espalhados em todas as zonas de Manaus. O objetivo da ação é intensificar a atualização do esquema vacinal contra a doença, principalmente em relação às doses de reforço.

Neste sábado, os quatro pontos estratégicos funcionarão das 9h às 16h. São eles: Centro de Convenções Vasco Vasques II (entrada ao lado do sambódromo) e Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo (apenas na modalidade drive-thru), na zona Centro-Oeste; shopping Phelippe Daou, na zona Leste, e Studio 5, na zona Sul.

Outras 27 unidades de saúde irão aplicar a vacina contra a Covid-19, das 8h às 16h, distribuídas em todas as zonas geográficas da cidade.

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos será em 24 desses pontos. Os endereços podem ser acessados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), a partir do link bit.ly/localvacinacovid19 e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

O titular da Semsa ressalta que as crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, e todos os usuários devem apresentar documento de identidade com foto e o cartão de vacina para receber o imunizante.

As pessoas também podem consultar se estão dentro do intervalo para as doses de reforço a partir da plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Crianças

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, reforçou o pedido aos pais para que levem os seus filhos, de 5 a 11 anos, para receberem a vacina contra a Covid-19. A imunização desse público teve início no dia 17 de janeiro deste ano, e já alcançou 132.923 crianças, do público estimado em 260.721.